Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 31 ottobre: Umberto trema, Marcello è deciso a distruggerlo

Il Paradiso delle signore 9 torna oggi, giovedì 31 ottobre 2024, come sempre alle 16:00 su Rai 1, con la puntata di Halloween che è anche l'ultima della settimana. Da lunedì 4 novembre la soap RAI, che è disponibile anche in streaming su RaiPlay e in replica il sabato su Rai Premium, tornerà regolarmente con una settimana da cinque episodi.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Marta abbandonerà suo padre?

Marcello è su tutte le furie dopo aver scoperto la truffa ordita da Umberto contro di lui. Non riesce a credere che suo fratello gli abbia nascosto tutto, e non sa quando e se riuscirà a perdonarlo, ma soprattutto è deciso a farla pagare al Guarnieri.

Quando racconta tutto a Roberto, è convinto che il socio sarà del suo stesso parere, ma si sbaglia: il Landi lo richiama a più miti consigli perchè teme che questa spirale di odio e vendetta trascinerà tutti nel baratro. Il Barbieri però non ne resta persuaso.

Umberto, da parte sua, ora teme la reazione del suo avversario, per questo chiede aiuto ad Adelaide affinchè possa far ragionare l'amato. C'è qualcosa, però, che Guarnieri teme di più ed è la reazione di Marta quando scoprirà quello che ha combinato. Sua figlia lo abbandonerà per sempre, proverà vergogna per le azioni di suo padre? Il commendatore sa di non poter ormai escludere nulla ma sa anche che, in un momento così critico, è essenziale mantenere la calma.

Al momento, però, forse le malefatte di suo padre non sono il problema principale di Marta, che, dopo aver visto Enrico salire sulla macchina dei Carabinieri, attende una spiegazione. E la confessione puntuale arriva, perchè il nuovo magazziniere del Paradiso ha deciso di rivelarle alcuni dettagli sulla sua vita. Purtroppo, spaventati dall'intimità crescente, i due decideranno di dividere le loro strade, ma ancora per molto?

In casa Puglisi, invece, Agata e Mimmo non riescono più a nascondere le loro divergenze praticamente su tutto.