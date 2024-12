Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 30 dicembre: imprevisto per Elvira e Salvo a un passo dal matrimonio

Il Paradiso delle signore 9 torna oggi in TV con una puntata che vedrà Adelaide e Clara alle prese con difficili decisioni da prendere: cosa succederà nell'appuntamento del 30 dicembre.

Il Paradiso delle signore 9, dopo la pausa natalizia, torna oggi, lunedì 30 dicembre, su Rai 1 alle 16:00 con una nuova puntata. La soap torna da oggi in pianta stabile nei palinsesti pomeridiani, con la sola eccezione di mercoledì 1° gennaio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: un Capodanno difficile per Adelaide

Se a Natale Adelaide ha preferito avere Umberto alla sua tavola, per riunire la famiglia, a Capodanno la contessa vuole invece invitare Marcello, eliminando il posto a tavola del Guarnieri.

Dovrà però fare i conti con Odile: sua figlia proverà a convincerla a invitare anche il Commendatore, approfittando delle feste per provare a risanare tutte le vecchie ferite.

Alla cena del 31 dicembre sarà presente anche Matteo? Il Portelli infatti, dopo i dissidi col fratello e la separazione da Maria, sta recuperando il sorriso proprio grazie alla figlia della Di Sant'Erasmo.

Mancano pochi giorni al matrimonio di Salvo ed Elvira ma la sfortuna continua a perseguitarli. I futuri sposi, infatti, sono impazienti di cominciare la nuova vita insieme ma dovranno fare i conti con un grosso imprevisto: l'appartamento che hanno scelto non sarà mai pronto per il giorno delle nozze!

Proprio quando la loro felicità sembra ormai compromessa, però, arriverà un'ancora di salvataggio inattesa. Ciro e Concetta infatti, alla ricerca del regalo perfetto per i due giovani, faranno loro una graditissima sorpresa.

La vita sentimentale di Clara sta prendendo finalmente una direzione chiara: la Boscolo ha deciso di confessare finalmente di vivere la relazione con Alfredo e di non accettare l'invito di Jerome in Francia. Don Saverio però la avverte: dovrà parlarne con i suoi genitori e chiarire la questione anche con loro se non vuole che suo zio smetta di sostenerla.