Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 28 marzo, Tancredi coinvolge Rita in un nuovo complotto

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 27 marzo con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Adelaide consulta Enrico per prendere una decisione definitiva sulla sua salute. Ecco cosa ci aspetta nell'ultimo appuntamento della settimana.

Nell'episodio precedente

Adelaide è tornata alla villa e Marcello può finalmente riabbracciarla. Nel frattempo, Botteri rientra da Londra con una nuova collezione e porta con sé un'aria di novità e rivincita al Paradiso. Alfredo, invece, si sta dedicando alla costruzione della culla per il figlio di Salvatore, con l'intento fare una sorpresa ad Elvira.

Le riflessioni di Mimmo sulla manifestazione studentesca catturano l'attenzione di Agata, ma il ragazzo riceve un'inaspettata convocazione. Intanto, la Contessa si sottopone alla visita medica di Enrico, mentre Marta rivela ai familiari la verità sul suo legame sentimentale con il dottore. Tuttavia, dopo la diagnosi, si rende necessaria un'importante decisione.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9

​Nella puntata della serie di Rai 1 in onda il 28 marzo, Mimmo scopre il motivo della convocazione da parte dei suoi superiori, affrontando una situazione inaspettata legata alla sua partecipazione alla manifestazione studentesca. Il ritorno di Adelaide a Villa Guarnieri spinge Marcello e Rosa a confrontarsi sulle questioni rimaste in sospeso tra loro

La donna vuole chiarire la natura del loro rapporto dopo il bacio che si sono scambiati e questo la spinge a prendere una decisione importante riguardo al proprio futuro. Nel frattempo, al Paradiso, le Veneri discutono animatamente della nuova collezione primaverile ideata da Botteri, recentemente tornato da Londra con idee innovative e desiderio di rivincita dopo che Giulia Furlan ha copiato un suo abito.

Tancredi, nonostante la riconciliazione con la zia Adelaide, prosegue nei suoi piani oscuri e, con la complicità di Giulia, avanza una nuova richiesta a Rita, mettendola in una posizione difficile. Umberto cerca di persuadere Adelaide a sottoporsi a un intervento medico, ma la contessa è combattuta e chiede ulteriori chiarimenti al dottor Enrico, cercando di prendere la decisione più saggia per la sua salute.​