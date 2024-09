Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 26 settembre: Marta è "ostaggio" di Tancredi

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 annunciano che Marta si troverà in grossa difficoltà per colpa di Tancredi: cosa succederà nella puntata di giovedì 26 settembre.

Il Paradiso delle signore 9 torna su Rai 1, alle 16:00 come di consueto, con la puntata di giovedì 26 settembre 2024. Sappiamo che Matilde ha chiesto aiuto a Marta: ha bisogno che lei le invii alcuni disegni di suo padre. Lei ha accettato volentieri l'incarico pur di aiutare l'amica ma si troverà presto in una situazione assai spiacevole.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Salvo incontra il padre di Elvira

Armando ha fatto in modo che Salvo incontri il padre di Elvira. Nonostante il barista si sia preparato, non sarà facile per lui convincere il padre dell'amata di essere davvero un serio e bravo ragazzo. Soprattutto, sarà molto difficile sopportare con pazienza i pregiudizi da cui è investito solo per essere nato nel Sud Italia, quell'amata terra d'origine da cui si è separato anni fa con enormi sacrifici.

Matilde ha chiesto aiuto a Marta: ha bisogno di alcuni disegni di suo padre e l'amica dovrebbe spedirglieli negli Stati Uniti. La Guarnieri è contenta di poter dare una mano ma prima dovrà risolvere un grosso problema. Quei fogli sono infatti tra le mani di Tancredi, che non ha la minima intenzione di aiutare sua moglie, fuggita all'estero con Vittorio.

Al contrario: il Di Sant'Erasmo ora ricatta Marta per sapere dove si nascondono i due amanti. Si dice disposto a consegnare i disegni a Matilde ma solo personalmente. La Guarnieri dovrà prendere una difficile decisione o sperare in un deus ex machina.

Il Paradiso delle Signore 9: da Mirella Vanni ad Enrico Brancaccio, alla scoperta dei nuovi personaggi

Adelaide non si aspettava che, tra tutte le persone possibili, sarebbe stato proprio Umberto a darle un ottimo consiglio per migliorare il rapporto con sua figlia. Così, proprio mentre Odile si appresta a fare un colloquio di lavoro, sua madre le farà una gradita sorpresa.

Armando invece farà un'interessante scoperta su Enrico: il Ferraris nota che il ragazzo guarda intensamente la foto di una bambina. Non solo: il nuovo arrivato al Paradiso porta quell'immagine sempre con sè.

La soap va in onda su Rai 1 alle 16:00 con le puntate inedite dal lunedì al venerdì, ma sarà visibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, su RaiPlay.