Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 26 marzo: Marcello pensa solo ad Adelaide

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani 26 marzo con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questo episodio si intrecciano segreti e nuove speranze con Marcello perso nei suoi pensieri su Adelaide e Rita sempre più tormentata dal suo passato.

Nell'episodio precedente

Nella puntata del 25 marzo de Il paradiso delle Signore abbiamo visto che Marcello sostiene Odile nella decisione di pubblicare un appello per convincere la Contessa a tornare a casa, a differenza della famiglia Sant'Erasmo. Nel frattempo Salvo, con l'aiuto di Alfredo, prepara una sorpresa per Elvira, procurandole una culla simile a quella della sua infanzia.

In atelier, Concetta accusa la stanchezza e le Veneri, insieme a Rita, trovano un modo per aiutarla. Mimmo viene incaricato di partecipare a una manifestazione studentesca per la libertà di stampa. Intanto, su richiesta di Odile, Rosa scrive un articolo rivolto ad Adelaide, gesto per cui Marcello le è riconoscente.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9

L'appello di Odile è finalmente uscito sul giornale di Tancredi, ma Marcello sembra aver dimenticato il bacio con Rosa, tanto che non riesce a pensare ad altro che ad Adelaide. Umberto, invece, è impressionato da come Odile e Rosa siano riuscite a parlare della Contessa senza nemmeno nominarla nell'articolo. Dopo che il giornale è uscito, tutti sperano che Adelaide faccia un passo avanti e si faccia viva.

Nel frattempo, Auretta Grimaldi fa una visita al Paradiso e Irene, senza volerlo, lascia cadere un commento sul capo che somiglia tanto a quello della GMM. Rita, intanto, si sente sempre più in colpa e quando le ragazze le chiedono del suo passato, diventa super evasiva. Alla manifestazione degli studenti, Mimmo non si comporta proprio come si aspettano i suoi superiori, e questo potrebbe costargli caro. Infine, di sera, mentre Odile esce dalla GMM, scorge una figura femminile in lontananza... chi sarà?