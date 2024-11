Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 22 novembre: è il giorno della verità per Elvira e Salvo!

Il Paradiso delle signore 9, per la sua ultima puntata settimanale, quella in onda alle 16:00 su Rai 1 domani, venerdì 22 novembre, si prepara finalmente a sorprendere i suoi fedeli spettatori con la notizia che riguarda Elvira e Salvo: allargheranno presto la famiglia? Nel frattempo Clara sarà "costretta" a passare del tempo con Jerome, e succederà l'impensabile.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: è la fine tra Mario e Roberto?

È il giorno della verità per Elvira: insieme a Salvo apre la busta contenente il foglio con i risultati delle analisi per avere, o meno, la conferma della gravidanza.

Per una coppia più unita che mai ce n'è una che rischia l'addio: Roberto ha scoperto che Mario ha accettato l'offerta di lavoro a Roma. Il Landi teme ora che la loro relazione sia finita per sempre.

Clara ha promesso ad Alfredo di aiutarlo con un progetto in cui entrambi credono, ma la presenza di Jerome a Milano rende difficile mantenere fede agli impegni presi con Perico. Mentre trascorrono un pomeriggio insieme, tra la Boscolo e l'allenatore francese succede qualcosa di inaspettato.

Anche Marta ed Enrico sono sempre più vicini, ma quando la donna trova e legge una lettera di sua figlia, decide di prendere le distanze da lui.

Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 21 novembre: Elvira si confida con Salvo, Enrico bacia Marta?

Nel frattempo continuano le oscure trame di Tancredi contro il Paradiso. A spalleggiarlo ora c'è anche Giulia Furlan, sempre più risentita verso il Guarnieri, ma qualcuno se ne accorge: è Odile, che corre a riferire quanto scoperto proprio a Umberto. Cosa deciderà di fare il commendatore? Il desiderio di vendetta verso Marcello è forte, ma essersi messo contro il Paradiso gli è già costato tantissimo. Senza contare che in questo momento sentirebbe di fare anche un torto a sua figla.