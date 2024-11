Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 21 novembre: Elvira si confida con Salvo, Enrico bacia Marta?

Il Paradiso delle signore 9 si prepara a un'altra puntata, quella in onda domani, giovedì 21 novembre 2024, come sempre alle 16:00 su Rai 1, piena di momenti tesi ed emozionanti. Se Elvira decide finalmente di aprirsi con Salvo, Mario invece, dopo aver letto la lettera consegnatagli da Adelaide, si ritroverà a prendere una decisione importante tutto solo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Clara si allontana da Jerome

Clara ha accettato di dare una mano ad Alfredo per un nuovo progetto in cui crede moltissimo, e per passare più tempo con lui, ma l'arrivo in Italia di Jerome, allenatore e flirt francese, ha sconvolto i suoi piani. Ora un'altra prova difficile attende la Boscolo: comunicare a Jerome che, d'ora in poi, dovrà stare molto più a contatto con il Perico.

E c'è odore di separazione anche per un'altra coppia: dopo la lettera che Adelaide, inorridita, gli ha fatto leggere, Mario è giunto alla conclusione che, per il bene suo e di Roberto, sia meglio separare momentaneamente le loro strade.

Concetta e Ciro, scoperta la verità su Matteo e sulla fine del fidanzamento con Maria, sono sul punto di volare a Parigi dalla figlia maggiore. Prima di partire, però, sono costretti a raccontare tutto anche ad Agata, la minore. La ragazza senza esitare si scaglia contro il Portelli in difesa della sorella.

La permanenza di Matteo al Paradiso si fa quindi sempre più incerta, ma non sarà l'unico problema che il grande magazzino dovrà affrontare: Tancredi, ormai in preda a una vera e propria ossessione, sta tramando per sabotare il lavoro di Roberto e Marcello, e questa volta non è solo.

Problemi di cui forse in futuro dovrà occuparsi anche Marta, che invece per il momento è intenta a godersi finalmente un periodo di serenità. Aver cambiato lavoro e casa sembra averle giovato, e la presenza di Enrico diventa ogni giorno più importante, tanto che i due sfiorano il bacio!

Situazione tesissima invece tra Salvo ed Elvira: l'Amato non sa più cosa fare perchè percepisce la sua fidanzata ogni giorno più distante ma non capisce il perchè. Per fortuna la Gallo decide di affrontare finalmente la questione: potrebbe essere incinta e non sa che fare.