Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 2 ottobre: Tancredi prepara la sua vendetta contro Vittorio

Il Paradiso delle signore 9 è in gran fermento da quando Vittorio è tornato in città. Nella puntata in onda domani, mercoledì 2 ottobre 2024, come sempre alle 16:00 su Rai 1, Conti dovrà però ancora superare l'ostacolo maggiore. Il direttore del grande magazzino milanese infatti, ha accettato di incontrare l'ex marito di Matilde pur di restituire alla sua amata ciò che le spetta, ma il conte potrebbe avere un secondo fine.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Odile scandalizza il Circolo

Vittorio sta per far visita al Paradiso e quando Roberto lo comunica al personale, tutti esplodono di gioia. Conti però, al momento, ha un altro problema da risolvere: Marta ha combinato un incontro con Tancredi, che dovrebbe restituirgli i disegni del padre di Matilde da portare alla Frigerio. Lui però non ha una buona sensazione: il conte continua a non accettare la separazione dall'ex moglie, anche ora che è fuggita all'estero col nuovo amore. Impressionato da un recente fatto di cronaca, infatti, il Di Sant'Erasmo comincia a elaborare un pericoloso piano di vendetta contro Vittorio!

Dopo la cena sofisticata organizzata al Circolo per impressionare la famiglia di lei, Elvira e Salvatore sono convinti di poter finalmente vivere il proprio amore senza più ostacoli. Parlano addirittura di un fidanzamento ufficiale ma non sanno ancora che il signor Gallo ha in mente un piano per separarli: cosa avrà scoperto di così compromettente sul futuro genero, dopo l'interrogatorio a cui ha sottoposto Armando, da riuscire a convincere la figlia a lasciarlo?

Tra Giulia Furlan e Gianlorenzo Botteri è ormai guerra aperta, ma il nuovo stilista del Paradiso potrebbe essere costretto ad ammorbidire presto le proprie posizioni quando la responsabile creativa della Galleria Milano Moda riesce a ottenere un contratto esclusivo per la fornitura di materiali che servono anche a lui.

Odile invece, dopo aver stretto maggiormente i rapporti sia con Umberto che con Marcello, si sente pronta per fare il suo debutto al Circolo. Peccato che le cose non vadano come previsto, al contrario: il suo comportamente ritenuto un po' eccentrico scandalizza le signore dell'alta società e genera un discreto chiacchiericcio.

Il Paradiso delle Signore: metti un pomeriggio a Trastevere con una Mostra che festeggia il mito

Il Paradiso delle Signore 9 torna su Rai 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con nuove storie. Intanto tutte le puntate già trasmesse sono visibili on demand in streaming su RaiPlay.