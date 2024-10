Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 17 ottobre: tra Matteo e Umberto la resa dei conti è vicina

Il Paradiso delle signore 9 torna con una nuova puntata giovedì 17 ottobre, come sempre alle 16:00 su Rai 1. Dopo la doppia sfilata è tempo di fare i conti con il futuro per i due grandi magazzini di moda rivali. Senza tralasciare gli affari privati di molti dei personaggi, da Clara a Marta.

La soap RAI è disponibile anche in streaming, on demand oppure in contemporanea con la messa in onda televisiva, su RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Clara tenta un chiarimento con Alfredo

L'idea di Adelaide alla fine si è rivelata vincente: nonostante l'abito di Botteri fosse il migliore tra i due, la presenza della contessa è stata determinante. Il giorno successivo alla doppia sfilata della Galleria Milano Moda e del Paradiso, non si parla d'altro sia a Villa Guarnieri che al Circolo.

Se Adelaide è radiosa, c'è qualcuno che invece non riesce a fare molto per nascondere il proprio disappunto: è Umberto. Il Guarnieri è furioso quando minaccia Matteo di gravi ripercussioni se la sua GMM perderà l'affare Costa Smeralda. Questa volta però il Portelli non è intenzionato a subire gli attacchi e affronte Umberto a muso duro.

L'indomani della sfilata è un giorno da dimenticare un po' per tutti i Guarnieri. Marta non andrà al suo appuntamento con Enrico: l'uomo ha ricevuto una telefonata allarmante che riguarda sua figlia ed è costretto a disdire l'incontro all'ultimo momento.

La sfera privata è al momento disastrosa anche per Clara. La venere dovrà fare chiarezza intorno a sè dopo il ritorno a Milano, e molto presto dovrà confessare a qualcuno il segreto che sta nascondendo. Nel frattempo però la Boscolo è furiosa con Irene che, non tenendo a freno la lingua, ha indispettito Alfredo, raggiunto dalla notizia che Clara non vuole essere più allenata da lui. La giovane deve ora cercare in ogni modo di recuperare almeno il rapporto d'amicizia con il Perico.