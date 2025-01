Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 17 gennaio: Alfredo nei guai, Umberto ottiene la sua rivincita?

Il buon cuore di Alfredo causerà non pochi problemi con Clara nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 in onda venerdì 17 gennaio su Rai 1: ecco tutte le anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 9 si prepara a salutare il suo fedele pubblico anche per questa settimana con la puntata che andrà in onda domani, venerdì 17 gennaio, come sempre alle 16:00 su Rai 1. La situazione potrebbe migliorare per Irene, ma ora è Alfredo a essere nei guai.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la decisione a sorpresa di Adelaide

Mentre procede la campagna per la sensibilizzazione ai vaccini anti-polio, grazie anche ai disegni realizzati da Agata, al Paradiso non tutti vivono un periodo semplice. È ancora una volta il caso di Enrico, che, soprattutto dopo essere stato scoperto da Mirella, deve prendere una decisione sul futuro di Anita. Decisione che puntualmente arriva...

Irene invece può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Alfredo le presterà i soldi necessari per ripagare il suo debito con il fisco. Presa dall'entusiasmo, la venere si lancerà al collo del Perico, stringendolo in un forte abbraccio. Con pessimo tempismo, Clara si troverà a passare di là proprio nel momento dell'abbraccio. Inutile dire che la Boscolo penserà immediatamente a un ritorno di fiamma, a si convincerà che la sua relazione con Alfredo abbia ormai le ore contate.

Si mette molto male anche per Tancredi. Marcello, deciso a mettere i bastoni tra le ruote a un rivale non sempre corretto, ha trovato un editore disposto a pubblicare l'articolo di denuncia scritto da Rosa. Quando lei decide di dare il testo alle stampe, la famiglia Di Sant'Erasmo può solo correre ai ripari.

Scenderà in campo anche Adelaide per rimediare all'errore del cugino: la contessa ha in mente un piano, infatti, per estromettere Tancredi dalla maggioranza della Galleria Milano Moda. La strategia contempla qualcosa che non si sarebbe mai aspettata di dovere e voler fare: prestare il proprio aiuto, soprattutto finanziario, a Umberto.