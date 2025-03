Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 1 aprile: Matteo rischia di perdere Odile

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: Marcello sente la mancanza di Rosa, mentre Delia confessa i suoi sentimenti per Botteri. Intanto, Adelaide si prepara a partire e a Milano arriva Lea, la cognata di Enrico.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani martedì 1 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Matteo e Odile fanno un incontro speciale e Adelaide fa un gesto che dimostra quanto tenga alla sua famiglia.

Nell'episodio precedente

Al GGM è tempo di cambiamenti: la nuova collezione è in arrivo e la scelta della modella perfetta tiene tutti col fiato sospeso. Ma non è solo la moda a occupare la scena, perché per alcuni è il momento di prendere decisioni cruciali. Rosa è divisa tra il Paradiso Market di Roberto e la proposta di Tancredi, che potrebbe rivoluzionare il suo futuro.

A complicare tutto, la ricerca di una nuova casa, ma Irene le offre una soluzione inaspettata. Intanto, Adelaide ha deciso sulla sua operazione, ma Umberto si oppone e cerca alleati per farle cambiare idea. Nel frattempo, Tancredi e Giulia tramano contro Botteri, tentando di coinvolgere Rita nel loro piano. Alla fine, Rosa sceglie di trasferirsi da Irene e Delia, aprendo un nuovo capitolo della sua vita.

Odile è interpretata dall'attrice Arianna Amadei

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: La confessione inaspettata di Delia

In quest episodio, i sentimenti si fanno sempre più intensi e le relazioni tra i protagonisti continuano a evolversi. Marcello, nonostante cerchi di mostrarsi distaccato con suo fratello Matteo, sente la mancanza di Rosa. Lei, invece, è serena e felice del suo trasferimento a casa delle colleghe, trovando nel nuovo ambiente una ventata di leggerezza.

Mentre la Camilli si ambienta nella nuova casa, Delia si lascia andare a una rivelazione importante: confessa alle sue amiche i veri sentimenti che prova per Botteri. Intanto, in redazione si accende il dibattito sul tema del nuovo servizio fotografico e sulla scelta della testimonial. Matteo e Odile, sempre più complici, fanno un incontro destinato a lasciare il segno.

Il produttore cinematografico Guido Castelli nota qualcosa di speciale in Odile e rimane particolarmente colpito dalla bellezza di lei. Questo potrebbe aprire nuove strade per la ragazza e causare problemi al rapporto tra la contessina e Matteo. Nel frattempo, a Villa Guarnieri, Adelaide si prepara per la sua partenza.

Prima di andare, fa un regalo speciale alla figlia e si assicura che Enrico si prenda cura di Marta. Ma le sorprese non finiscono qui: in città sta per arrivare Lea, la cognata di Enrico. Quale ruolo avrà nella vita dei protagonisti? Il Paradiso è pronto ad accogliere nuovi intrecci e colpi di scena.