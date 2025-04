Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni del 15 aprile: Salvo sospetta di Odile e Guido, Rosa si confessa

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: l'atmosfera pasquale non spegne le tensioni: tra provocazioni, confessioni e piccoli sospetti, i protagonisti si trovano a fare i conti con sentimenti contrastanti e scelte delicate.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani martedì 15 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Giulia provoca Delia, Rosa fa una confessione a Elvira mentre l'avvento della Pasqua fa rivivere vecchie tradizioni e dà l'impulso a nuove iniziative da parte dei protagonisti.

Nell'episodio precedente

Irene, Delia e Rosa tornano entusiaste dalla gita a Roma e non riescono a smettere di parlare dell'emozionante esperienza vissuta a Bandiera Gialla. Intanto, la nuova collezione firmata da Botteri conquista il favore dei più giovani, confermandosi un vero successo. Roberto, con la sua solita discrezione, incoraggia Mimmo a farsi avanti con Agata e a invitarla a uscire.

Nel frattempo, i rapporti tra Marta e Anita restano tesi, e questa situazione pesa molto a Marta, che fatica a nascondere il proprio dispiacere. Finalmente, Adelaide fa ritorno a casa dopo l'operazione al cuore. Per proteggerla da ulteriori preoccupazioni, Umberto e Marcello decidono di mettere da parte i loro dissapori, unendo le forze per starle vicino.

Marta Mazzi interpreta Giulia Furlan

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Mimmo non vuole cambiare look

Giulia continua a stuzzicare Delia con provocazioni sempre più evidenti, ma quest'ultima, pungolata dalle continue frecciatine della Furlan, cerca di trasformare la tensione in qualcosa di costruttivo, trovando un'idea per aiutare Botteri. Pasqua si avvicina e, come da tradizione, al Paradiso fervono i preparativi per le iniziative festive e lo spirito di squadra anima lo staff.

Salvatore, insospettito, osserva con crescente curiosità l'insolito legame di Odile e Guido. Rosa, sempre più turbata, si confida con Elvira rivelando di soffrire ancora per Marcello, anche se Tancredi sembra avere progetti importanti per lei. La donna si trova divisa tra il passato e un futuro ancora incerto. Agata prova a cambiare il look a Mimmo, ma lui fa resistenza, non è pronto a lasciarsi trasformare e uscire dalla propria zona di comfort.