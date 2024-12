Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 13 dicembre: tra Clarae Alfredo succede qualcosa di inaspettato

Nella sua ultima puntata settimanale, Il Paradiso delle signore 9, in onda venerdì 13 dicembre alle 16:00 su Rai 1, si prepara a regalare al suo fedele pubblico più di qualche sorpresa. A cominciare dal risveglio di Marta ed Enrico.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Adelaide teme per Odile

Era solo questione di tempo prima che la passione esplodesse, e infatti, nella puntata in onda oggi, Marta ed Enrico trascorreranno un'intensa notte di passione. Che porterà a un risveglio finalmente felice. Il medico che si nasconde nell'uniforme di un magazziniere è finalmente riuscito a trovare un po' di serenità?

Odile e Matteo sono sempre più vicini: la ragazza non ha mai nascosto il suo interesse per il Portelli, e ora lui è libero da qualunque promessa fatta a Maria. La giovane è riuscita, con le sue parole piene di fiducia ed entusiasmo, a dargli coraggio, e Matteo è finalmente pronto a riprendere in mano la sua vita, a cominciare dal suo lavoro al Paradiso.

Peccato che ci sia qualcuno che, per ovvie ragioni, non vede assolutamente di buon occhio il sentimento che sembra stia nascendo tra i due: è Adelaide. La contessa crede che sua figlia sia troppo disponibile verso qualcuno che ha già dimostrato di non essere sempre all'altezza della fiducia degli altri.

Mentre Elvira annuncia finalmente alle veneri, in via ufficiale, di aspettare un bambino, Irene capisce che Clara sta nascondendo qualcosa. La Boscolo infatti non ha raccontato a nessuno di essere letteralmente scappata di fronte alla dichiarazione d'amore di Alfredo.

Il Perico, dal canto suo, completamente spiazzato dal gesto della ragazza, ha bisogno di capire cosa sta succedendo tra di loro. Alfredo decide così di presentarsi da Clara senza preavviso: quello che succederà tra loro sarà il frutto di un desiderio ormai incontrollabile.