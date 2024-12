Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 11 dicembre: Alfredo fa una confessione inattesa, Salvo invece mente

Il Paradiso delle signore 9 torna domani, mercoledì 11 dicembre, alle 16:00 su Rai 1, con una nuova puntata. Mentre Matteo ha l'occasione di parlare ancora di Maria, Elvira sta per ricevere un aiuto inatteso per il matrimonio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Salvo mente sul matrimonio

Salvo ed Elvira stanno procedendo spediti con i preparativi del matrimonio. Dopo aver incassato il sì di don Saverio per la celebrazione, la giovane riceve anche una sorpresa assai gradita: un aiuto per confezionare il suo abito da sposa.

Salvo invece è preoccupato: sa che non potrà contare sulla famiglia Gallo per dividere le spese di quella giornata, ma sa anche che il conto per lui solo è troppo alto. Che fare? Alla fine decide di mentire: annuncia a Elvira che non ci sono problemi economici all'orizzonte. L'Amato non vuole aggiungere ulteriori dispiaceri a quelli che la mamma del suo bambino ha già ricevuto dal confronto con la sua famiglia.

Rosa decide di parlare con Matteo e riesce a fornirgli un nuovo punto di vista rispetto alle ultime decisioni prese da Maria.

E se un amore finisce, un altro potrebbe iniziare: Alfredo riesce a confessare il suo amore a Clara! La ragazza però reagisce in modo del tutto inatteso, spiazzando il Perico.

Marta si sta sistemando nella nuova casa che Adelaide l'ha aiutata a cercare. Anche Odile vorrebbe fare qualcosa per lei, ma soprattutto vorrebbe aiutare Umberto a riavvicinarsi alla figlia. La figlia della contessa racconta così a Marta qualcosa che potrebbe farle cambiare idea sul padre. Ci riuscirà?