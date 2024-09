Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 10 settembre: Odile si è già pentita di aver raggiunto Adelaide?

Il Paradiso delle signore 9 torna martedì 10 settembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la seconda puntata. La nuova stagione(la settima in formato daily) si è aperta a pochi mesi di distanza dalla precedente: è il settembre del 1965 ed è passato un po' di tempo da quando Matilde e Vittorio hanno deciso di fuggire da Milano salendo su un aereo per Amsterdam.

Odile, la figlia che Adelaide ha tenuto segreta per anni, si è trasferita intanto in casa di sua madre, ma a Villa Guarnieri, al momento, niente sembra andare per il verso giusto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9: i grandi progetti di Roberto e Marcello

Dopo tante tribolazioni, Adelaide è riuscita a ottenere ciò che più le stava più a cuore: Odile, quella figlia su cui per tanti anni ha mantenuto il segreto, ha accettato di trasferirsi a Villa Guarnieri. Sotto lo sguardo attento di sua madre, riuscirà finalmente a trovare la sua strada? I primi tempi a Milano non saranno facili, tra solitudine e questioni familiari irrisolte. L'atmosfera in casa, infatti, tra le pressioni di Umberto e i malumori di Tancredi, non è molto rilassata e i battibecchi tra madre e figlia sono ormai all'ordine del giorno.

C'è anche un'altra famiglia che non sta vivendo il momento migliore della sua storia: è quella di Elvira, che rischia di rovinare il rapporto con suo padre per eccessiva intransigenza.

Concetta è diventata una figura irrinunciabile ormai per il Paradiso e, da quando sua figlia Maria è partita per Parigi, la Puglisi è diventata il braccio destro di Gianlorenzo Botteri. Non avendo mai firmato un'intera collezione da donna, lo stilista lavora con Concetta a strettissimo contatto, cosa che fa ingelosite Ciro, già in ansia per la reputazione della figlia.

Dopo un primo momento di generale confusione, al Paradiso adesso fervono i preparativi per la nuova stagione. Roberto e Marcello, che insieme hanno raccolto l'eredità di Vittorio, stanno lavorando a una nuova opportunità di marketing: hanno intenzione di produrre due nuove collezioni, una maschile e una femminile.

L'idea per presentarle alla clientela? Semplice ma d'effetto: organizzeranno una sfilata a coppie.

