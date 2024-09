Il Paradiso delle Signore torna in tv su Rai 1: dove eravamo rimasti alla fine della stagione 8?

Il momento che tanti spettatori stavano aspettando dallo scorso maggio è finalmente arrivato: Il Paradiso delle signore è pronto a riaprire i battenti con la nona stagione (la settima in formato daily), che debutterà ufficialmente lunedì 9 settembre, su Rai 1 alle 16:00. Con i nuovi episodi, in totale 160 da circa quaranta minuti ciascuno, non solo si raggiungerà il ragguardevole traguardo delle mille puntate (previsto per il 4 ottobre), ma si dovrà anche cambiare decisamente rotta.

Alessandro Tersingi è Vittorio Conte

Alla fine della stagione precedente, Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, ha lasciato la sua poltrona da direttore del Paradiso. Presente fin dalla prima stagione, il personaggio ha acquisito sempre più importanza all'interno delle trame della soap RAI. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto, ma soprattutto ci sarà qualcuno che riuscirà a rimpiazzarlo nel cuore degli spettatori (almeno fino al suo probabile ritorno?).

Per racimolare qualche indizio, ripercorriamo gli eventi dello scoppiettante finale di stagione (e disponibile sempre in streaming su RaiPlay).

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti?

Matilde, dopo la separazione da Tancredi e il ritorno di Marta, vorrebbe solo vivere liberamente la sua storia d'amore con Vittorio ma trovo l'ostacolo dell'ex marito. Il Di Sant'Erasmo infatti, dopo aver provato a riconquistarla in ogni modo, la denuncia per adulterio. Con la polizia alle calcagna, la Frigerio non ha altra scelta se non quella di lasciare l'Italia.

A questo punto anche Vittorio ha una difficile decisione da prendere: lasciar andare la donna che ama o rinunciare a tutto quello che ha costruito per lei? Conti convoca con urgenza Irene, Roberto, Armando e Marcello nel suo ufficio. Dopo aver spiegato la difficile situazione in cui Matilde si trova, annuncia di aver preso una grave decisione: fuggirà ad Amsterdam con lei. I quattro sono increduli: come potrà ancora esistere un Paradiso delle signore senza la sua guida?

Le veneri de Il Paradiso delle Signore

Conti però ha già pensato a tutto: Marcello, acquisite le quote della contessa, si occuperà della burocrazia, Roberto sarà a capo della parte creativa, nelle mani di Irene e Armando il reparto vendite non subirà scossoni. Certo che sapranno essere i pilastri del Paradiso anche con una nuova direzione, Vittorio fa un'ultima preghiera: nessuno dovrà sapere della sua partenza prima che lui e Matilde non abbiano effettivamente lasciato l'Italia. Il Landi si dimostra inizialmente il più scettico rispetto a un cambio di rotta così drastico, ma, dopo aver incontrato Vittorio fuori dal suo ufficio, si convince che è quella la sola cosa giusta da fare.

Il Paradiso delle Signore 9: le anticipazioni dal cast per una "nuova stagione destabilizzante!"

Flora dice addio a Umberto e alla serie?

Dopo lo sgambetto professionale di Umberto, Flora non ha più ripensamenti: si toglie l'anello di fidanzamento, prepara i bagagli e decide che lascerà la villa quel giorno stesso. Umberto prova a trattenerla con una dichiarazione d'amore poco sincera, ma la Gentile ha ormai preso la decisione. Il tutto si svolge sotto lo sguardo attento di Adelaide. Ferito nell'orgoglio, il Guarnieri annuncia la "novità sentimentale" a sua figlia Marta.

Prima di partire, Flora ha un'ultima cosa da fare: dopo aver parlato con Marta sa che Matilde avrebbe bisogno di un abbraccio e di incoraggiamento. Quello che Tancredi ha fatto all'ex moglie è cattivo ma la Ravasi spera comunque che il futuro possa riservare a entrambe più fortuna e serenità. Per quanto riguarda se stessa, andrà a Londra e poi forse tornerà a New York, ma in qualunque parte del mondo saranno Flora sa che la loro amicizia sarà un bene assai prezioso.

Il Paradiso delle Signore 9: Arianna Amadei è Odile di Sant'Erasmo

Tornata in villa per prendere tutte le sue cose, Flora non può sottrarsi al confronto con Adelaide. La contessa sa che la relazione con Umberto è finita ma non è lì per rinfacciare qualcosa alla ragazza. Al contrario, la Di Sant'Erasmo è lucidissima nell'analizzare l'animo del Guarnieri, un uomo capace solo di ferire chi ha intorno. Per questo, secondo Adelaide, non può che concretizzarsi la sua paura più grande: rimanere solo, qualcosa di inevitabile quanto meritato. Improvvisamente Flora capisce di aver fatto un terribile errore nel giudicare la contessa con troppa severità in tutti quegli anni, ma ormai ciò che è stato è stato ed è bene guardare avanti. Quando si salutano, all'addio della Gentile Ravasi, Adelaide risponde con un arrivederci: potrebbe non essere quello il loro ultimo incontro.

A che punto sono le altre coppie?

Dopo aver lasciato Tullio per Salvatore, Elvira deve ora affrontare lo scoglio maggiore: dirlo ai suoi genitori. La ragazza vorrebbe prima recuperare il rapporto con loro e poi annunciare la grande novità, Salvo è comprensivo e decide di non metterle fretta. Intanto però le cose accadono e non si può fare molto per fermarle, anche solo temporaneamente. Dopo essere diventata a nuova coinquilina delle ragazza, prendendo il posto di Maria, Elvira prende il coraggio a quattro mani e parla con la sua famiglia della relazione con Salvo. I genitori la prendono malissimo ma lei è contenta perché sta vivendo la storia d'amore dei suoi sogni.

Alfredo, interpretato da Gabriele Anagni

Dopo le titubanze iniziali, Alfredo capisce che la decisione di allenare Clara è stata una delle migliori mai prese. Sa di pretendere molto dalle sue prestazioni ma lo fa perché crede molto in lei. E la sua vicinanza gli ha fatto recuperare anche molta fiducia in se stesso. Quando lui si offre di portarla a pranzo fuori, la ragazza è titubante ma poi accetta e i due sfrecciano per le strade di Milano in moto.

Un finale concitato

Alessandro Tersigni ha confermato che Vittorio Conti non tornerà nel corso della stagione 9 de Il paradiso delle signore

Matilde scappa dalla casa famiglia perché ha qualcosa di troppo importante da dire a Vittorio: non può permettere che anche la sua vita venga rovinata, Conti però ha scelto e non intende perdere la donna che ama. Non c'è tempo, però, per i ripensamenti: quando il commissario Maresca e i suoi uomini entrano al Paradiso, Roberto e Irene sanno che devono temporeggiare il più possibile per permettere ai due innamorati di fuggire evitando l'arresto. Mentre Clara e Irene continuano a distrarre un poliziotto, Armando accompagna Matilde e Vittorio verso l'uscita attraversando la ciclofficina, ma Conti si accorge troppo tardi che non possono prendere la sua macchina.

Mentre Maresca si avvicina pericolosamente, l'arrivo inatteso di Marta in auto salva la situazione: una volta saliti a bordo, Vittorio dà un ultimo sguardo al suo Paradiso. Ormai lontani dalla polizia, la Guarnieri consegna a Vittorio la sua macchina e, in lacrime, augura ai due amanti di essere felici. Quando rivediamo Conti e Matilde, sono ormai a bordo di un aereo che li sta portando verso la libertà. La Frigerio teme in un ripensamento, soprattutto perché Vittorio sta così abbandonando la sua creatura più importante, ma lui la rassicura: "Mi mancherà, sì, ma sarà sempre con me perché un Paradiso si può ricostruire in ogni luogo, se si hanno le persone giuste accanto a sé e con le anime migliori si può sempre rinascere. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserva il futuro". È questa anche la promessa agli spettatori per un ritorno nelle prossime stagioni?

Chi si prenderà cura ora del Paradiso?

Con l'uscita di scena di Vittorio, Roberto Landi è destinato ad assumete sempre maggiore rilievo nelle trame della soap

L'uscita di scena (almeno temporanea) di Vittorio Conti porta con sé un grosso interrogativo: chi prenderà il suo posto all'interno del Paradiso delle signore? In una conversazione molto franca, Marcello e Roberto affrontano la questione: Conti ha chiesto loro di fare qualcosa che non sarà affatto facile, ma i due non intendono tirarsi indietro. Adesso è un loro dovere, per tutte le famiglie che vivono grazie al lavoro nel grande magazzino ma soprattutto per rispettare il volere di qualcuno che è sempre stato per entrambi molto più di un capo. Quando Armando li chiama per andare in Galleria, il Barbieri e il Landi hanno le idee molto chiare su cosa dire ai dipendenti. Il Paradiso ora più che mai avrà bisogno dell'aiuto di tutti loro per continuare a essere quello che da anni rappresenta: un luogo di lavoro ideale e quasi una grande famiglia.

Il Paradiso delle signore 9: le anticipazioni della nuova stagione

Il settembre del 1965 porta una grande novità a Villa Guarnieri: Odile (interpretata da Arianna Amadei), la figlia tenuta segreta di Adelaide, decide di raggiungere sua madre. Non sarà facile per lei, però, trovare spazio nelle dinamiche della dimora: Umberto vuole riconquistare la Contessa, Marta è ostracizzata per l'aiuto prestato a Matilde e Vittorio e Tancredi è ancora perso nei suoi piani di vendetta.

Nel corso della stagione 9 assisteremo al matrimonio di Maria e Matteo?

Il Paradiso, archiviata la partenza di Conti, deve vedersela con la solita concorrenza della Galleria Milano Moda. Roberto e Marcello decidono così di affidare la nuova collezione femminile a Gian Lorenzo Botteri, mentre alla GMM arriva Giulia Furlan al posto di Matilde, una donna che cerca nel lavoro anche una rivalsa personale. La rivalità tra i due negozi è soprattutto la rivalità tra Umberto e Marcello, alla ricerca di nuovi investimenti ma anche delle attenzioni di Adelaide. Il Barbieri pensa di avvalersi dell'aiuto del fratello Matteo, a Parigi con Maria, ma non sa che è stato proprio lui a tradirlo nell'affare con Hofer.

Mentre fanno il loro ingresso una nuova commessa, Mirella, una ragazza madre che non crede più negli uomini, in magazzino arriva Enrico Brancaccio, un uomo che cerca in tutti i modi di nascondere il proprio passato. Chi è sempre più addentro alle dinamiche del Paradiso è invece Concetta Puglisi, che deve fare i conti con una situazione difficile a casa: Matteo e Maria sono prossimi alle nozze ma Ciro si dimostra assai preoccupato per la reputazione della figlia che ora vive in Francia.