Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 10 ottobre: Mirella licenziata per colpa di un inatteso ritorno?

Nelle anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore 9, in onda giovedì 10 ottobre 2024 alle 16:00 su Rai 1, Ciro è costretto a discutere con Concetta e Mirella teme per il suo lavoro.

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore 9, che andrà in onda domani, giovedì 10 ottobre 2024 alle 16:00 su Rai 1, gli equilibri all'interno del grande magazzino potrebbero cambiare. Mentre il destino di Enrico non è ancora chiaro, qualcun altro ha paura di perdere il posto di lavoro. Odile invece sembra avere chiara in mente la strada professionale da seguire, ma cosa ne penserà mamma Adelaide?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: alta tensione tra Ciro e Concetta

La telefonata del compare siciliano ha messo Ciro in difficoltà. Se in un primo momento ha preferito non farne parola con la moglie, adesso è costretto a parlarne a casa. Il punto è questo: un caro amico avrebbe chiesto al Puglisi di ospitare a Milano, in casa propria, suo figlio, Mimmo, che sta per trasferirsi nel capoluogo meneghino per lavorare come poliziotto. Concetta è categorica: non ha nessuna intenzione di accogliere uno sconosciuto in casa propria, ma in questo modo mette il marito in grande difficoltà.

Mirella è molto preoccupata perchè teme di perdere il proprio posto di lavoro al Paradiso. Il motivo? Dopo le gare ciclistiche, Clara ha annunciato il suo ritorno a Milano. Naturalmente sono tutti contenti di poter riabbracciare la Boscolo, ma Mirella ha paura che questo segnerà irrimediabilmente il suo addio al grande magazzino di moda.

Roberto e Marcello dovranno occuparsi presto anche di questo, ma potrebbero anche avere problemi molto più grandi da arginare: Matteo, infatti, dopo la richiesta di Umberto, sta lavorando, pur a malincuore, per compromettere gli affari del Paradiso una volta per tutte!

Le cose però si muovono anche alla Galleria Milano Moda. Non soltanto Tancredi e Umberto stanno cercando un modo per mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza, non soltanto Giulia Furlan sta lavorando alla nuova collezione che impensierisce Botteri: Marta fa un'offerta di lavoro concreta a Odile! La ragazza ne è contenta, e ha lasciato già intendere la sua preferenza tra i due grandi magazzini, ma mamma Adelaide è furiosa, perchè vorrebbe vedere sua figlia lavorare in un ambiente che reputa più sano, come quello del Paradiso.