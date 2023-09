Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni trama 11 settembre: i clienti fuggono, Vittorio è in difficoltà

Dopo una lunga pausa estiva, Il Paradiso delle Signore 8 è pronto a prendere il suo posto in palinsesto a partire da domani, lunedì 11 settembre 2023, alle 16:05 su Rai1. La soap, che va in onda nel formato daily per il sesto anno consecutivo (le prime due stagioni sono state trasmesse dalla RAI in prima serata settimanalmente), tornerà a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni dell'11 settembre: Vittorio è in difficoltà

Le vicende della sesta stagione ripartono dal settembre del 1964 con Vittorio Conti in difficoltà: la rivale Galleria Milano Moda, grande magazzino di lusso, creatura di Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant'Erasmo, sta dimostrando di saper attrarre la clientela grazie alla bravura della stilista Flora Gentile e di Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, già stretta collaboratrice di Conti a cui lo lega ancora un sentimento mai sopito.

Maria torna a Milano nell'episodio di lunedì

Maria torna dall'Australia con la voglia di mettersi al lavoro ma in atelier trova ad aspettarla un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri, mentre Irene, nelle vesti di capocommessa, è impegnata nella ricerca di una nuova venere.

Nel prossimo episodio della soap Adelaide annuncia l'arrivo di Odile

Grandi cambiamenti anche per Elvira che, dimagrita e più sicura di sé, sembra aver dimenticato del tutto Salvatore. Marcello ha preso una casa nuova dove ospita Salvo e Armando, che è tornato da Londra e ha ripreso la sua vita al Paradiso, lontano da Agnese. Di ritorno da Ginevra, Adelaide riabbraccia Marcello e annuncia l'arrivo di Odile, a Milano.