Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 7 dicembre: Flora 'tradisce' Matilde e aiuta Vittorio

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 7 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 6 dicembre

Tancredi in prima persona cerca l'aiuto di Flora per riconquistare Matilde, ma lei non intende accettare la richiesta. Anche Vittorio cerca di avvicinare Matilde ma in cambio riceve ostilità: la Frigerio non è intenzionata a cedere alle preghiere di nessuno dei due pretendenti. In compenso ha deciso di partire per andare il più lontano possibile. Mentre Vito organizza tutto per la proposta a Maria, Marcello fa ancora lo stesso strano incontro.

Anticipazioni del 7 dicembre: Flora aiuta Vittorio con Matilde

Matilde confessa a Flora la sua intenzione di partire per il Giappone, pregandola di non dire nulla a nessuno. Flora però informa Vittorio, che decide di agire e accade qualcosa di imprevisto!

Nel prossimo episodio Irene prende una decisione

Irene, solo dopo aver preso una decisione riguardo alla proposta di Flora, viene a sapere chi c'è realmente dietro quell'offerta.

Marcello fa una scoperta riguardo a Rosa ed è indeciso se riferirla o no ad Armando.

Matteo aiuta Vito nell'episodio di giovedì

Matteo ha scoperto che Vito farà la proposta a Maria e, pur consapevole di andare contro i suoi sentimenti, nel tentativo estremo di reprimerli, si offre di aiutarlo. Ma come regirà Maria ora che per lei, consapevole dell'amore del Portelli, niente è più come prima?