Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 6 dicembre: Matilde gela anche Vittorio e prepara la partenza

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 6 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 5 dicembre

Umberto chiede a Flora di convincere Matilde a riavvicinarsi a Tancredi, lei ci pensa e intanto prova a corrompere Irene con una proposta molto allettante. Agata vuole scoprire come mai i genitori non volevano che si iscrivesse al corso e tempesta Concetta di domande. Marcello si scontra con una misteriosa ragazza, ne nasce un mezzo diverbio ma la cosa che più lo intriga è capire chi lei sia.

Anticipazioni del 6 dicembre: Flora volta le spalle a Tancredi

Tancredi cerca l'appoggio di Flora per riconquistare Matilde, ma la Gentile non è dalla sua parte! Diventata ormai molto amica della Frigerio, Flora non ha alcuna intenzione di aiutare nè quello che ormai sta per diventare un ex marito, nè Umberto, che l'aveva pregata di favorire un riavvicinamento tra i due.

Vittorio ci prova nell'episodio di mercoledì, Matilde resiste

Come Tancredi, anche Vittorio tenta il tutto per tutto con Matilde e le invia un regalo molto particolare, dichiarandole così in maniera esplicita tutto il suo amore. La Frigerio però non ha intenzione di cedere neppure alle sue lusinghe perchè ha preso una decisione molto importante che potrebbe cambiare il suo futuro: lascerà Milano per una destinazione molto lontana.

Nel prossimo episodio Marcello scopre chi è la ragazza misteriosa?

Marcello incontra per la seconda volta la ragazza misteriosa, e questa volta Salvo crede di aver capito chi possa essere: si tratta forse di Rosa, la nipote di Armando?

Vito sembra aver trovato l'idea giusta per fare la proposta a Maria e chiede aiuto allo staff del Paradiso.