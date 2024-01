Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 5 gennaio: brutte sorprese per Marta e Salvo

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 5 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 4 gennaio

L'aver conosciuto Silvana, la madre di Matteo, ha turbato Maria. Elvira invece ha scoperto che Tullio si trasferirà a Milano per starle accanto. Mentre Marta conta di tornare in America il prima possibile, Tancredi non si rassegna alla fine del suo matrimonio e assume un investigatore per pedinare Matilde e Vittorio. Marcello chiede ad Adelaide di tornare insieme ma la contessa, pur amandolo, è di diverso parere.

Anticipazioni del 5 gennaio: Salvo scoraggiato dal trasferimento di Tullio

Dopo essere corso in aiuto di Elvira, in seguito all'incidente, Salvo aveva creduto di potersi riavvicinare alla Venere. Le sue speranze però sono destinate a venire frustrate. Il barista viene infatti a sapere che Tullio si trasferirà a Milano e si scoraggia, mentre i suoi amici lo spronano a realizzare l'idea del night club proprio per far colpo su Elvira.

Nel prossimo episodio Concetta vuole invitare a cena Matteo e Silvana

Matteo ha presentato sua madre Silvana alle Veneri, a Maria e a Concetta. Nonostante la Puglisi sia rimasta visibilmente scossa dall'incontro, sua madre ha deciso di organizzare una cena che avrà come ospiti d'onore proprio il Portelli e la sua mamma. Maria cerca di dissuaderla, conscia di non riuscire più a nascondere i propri sentimenti verso il contabile del Paradiso.

Brutte sorprese per Marta nell'episodio di venerdì

Marta, che non vuole parlare a suo padre della relazione avuta in America, fa una scoperta molto spiacevole riguardo al suo lavoro oltreoceano e la Contessa cerca l'appoggio di Umberto per aiutarla.

Intanto l'investigatore privato assunto da Tancredi è sulle tracce di Vittorio e Matilde.