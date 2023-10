Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 4 ottobre: Umberto e Flora in soccorso ad Adelaide

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 4 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 3 ottobre

Vittorio decide di non utilizzare il dossier contro Tancredi, almeno non per il momento. Il Sant'Erasmo invece sta aspettando il responso del medico sulla sua gamba. Al Paradiso sono tutti in fermento per la nuova collezione maschile, anche Maria e Botteri, che ci mettono un po' a trovare un compromesso. Proprio mentre Marcello decide di accogliere nella sua vita il fratello, Matteo si allontana da lui.

Anticipazioni del 4 ottobre: Maria tra Vito e Matteo

Concetta vuole fare un regalo di compleanno al futuro genero, però Maria non sembra entusiasta dell'idea. Nel frattempo, la giovane Puglisi, scopre con dispiacere che la madre di Matteo è gravemente malata, poi decide di confidare alla sorella i problemi con Vito.

Brutte notizie per Salvo e Vittorio nell'episodio di mercoledì

Salvo nutre ancora speranze di riconquistare Elvira e ha in mente di organizzare un evento particolare. Al Paradiso, intanto, Vittorio riceve la notizia che Gianni Rivera non potrà presenziare al lancio della linea maschile.

Nel prossimo episodio Flora è un inatteso aiuto per Adelaide

Umberto è colpito dalla sofferenza di Adelaide per il rifiuto della figlia e vuole fare qualcosa per lei: in maniera del tutto inaspettata, Flora, che cerca di rimediare a quanto fatto in precedenza, si offre di aiutarlo.