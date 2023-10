Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 31 ottobre: Maria testimone di un dramma, Tullio è geloso di Salvo?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 31 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 30 ottobre

Anche al Paradiso si festeggia l'apertura della metro a Milano con varie iniziative che portano Roberto a lavorare a stretto contatto con Agata e Salvatore con Elvira. Matteo è preoccupato che Mancino possa rialersi su sua madre mentre Umberto vuole convincere Tancredi ad agire alle spalle di Matilde per tutelare la Galleria Milano Moda.

Anticipazioni del 31 ottobre: Maria è testimone delle minacce a Matteo

Botteri mette in difficoltà Concetta davanti a Maria, che è impotente. E non sarà questa la sola scena drammatica a cui la ragazza assisterà: Mancino torna a minacciare Matteo e questa volta le conseguenze sono molto pesanti. Il tutto proprio sotto gli occhi di Maria.

Nel prossimo episodio della soap Salvo scatena la gelosia di Tullio?

Al Paradiso tutti sono impegnatissimi nelle celebrazioni per la nuova metro di Milano, cosa che ha portato Salvo a lavorare fianco a fianco con Elvira, ma Tullio arriva a sorpresa e li trova insieme...

Tancredi e Matilde più uniti che mai nell'episodio di martedì

Tancredi e Matilde sembrano aver ritrovato la giusta intesa. Ecco perchè nulla fa sospettare che ci saranno intoppi nell'accordo, che sta per essere siglato, tra Matilde e i Colombo per i terreni.