Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 30 gennaio: Matteo disperato per la salute di Silvana

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 30 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 29 gennaio

Mentre al Paradiso la minigonna spopola tra le clienti più giovani, c'è un calo della clientela abituale, che Vittorio, però, vuole riconquistare. Alla Galleria Milano Moda, invece, si pensa a un'alternativa alla minigonna. Marcello intanto suggerisce a Matteo di allontanarsi da Maria. Flora, presa dallo sconforto durante la creazione dei suoi bozzetti, fa un gesto inaspettato. Marta e Vittorio si ritrovano per caso al Circolo: sono cresciuti e diversi da un tempo, ma si parlano a cuore aperto.

Anticipazioni del 30 gennaio: Elvira "tradisce" Salvo

Agata vorrebbe indossare la minigonna, ma non riesce a ribellarsi al divieto del padre. Salvatore propone a Elvira di iscriversi di nuovo in coppia alla gara di ballo che li ha visti vincitori l'anno precedente. Qualcuno però lo anticipa e la venere accetta l'invito.

Nel prossimo episodio Umberto delude ancora Flora

Flora sottopone i primi bozzetti della nuova collezione a Umberto che, però, non soltano non reagisce con l'entusiasmo sperato ma la critica apertamente senza il minimo riguardo. La stilista non la prende bene. Marta parla del progetto casa-famiglia a Cinzia, ma accade un imprevisto a cui la Guarnieri non ha pensato.

Silvana si sente male nell'episodio di martedì

Matteo sembra aver accolto il suggerimento di Marcello di farsi da parte con Maria e prende una decisione, che gli consentirebbe di non tradire il fratello. Intanto Silvana accusa un improvviso malore, gettando suo figlio nella disperazione e nello sconforto.