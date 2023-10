Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 3 ottobre: Vittorio grazia Tancredi, Matteo in rotta con Marcello?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 3 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 2 ottobre

Le Veneri sono preoccupate perchè non sanno come approcciare la clientela maschile, mentre Salvo scopre che il fidanzato di Elvira esiste davvero. Marcello ha deciso che aiuterà Matteo, Tancredi invece aspetta con ansia l'indomani, quando dovrà sottoporsi alla tanto attesa visita ortopedica. Ancora non sa, però, che il dossier sull'incendio al mobilificio Frigerio è in mano a Vittorio, che potrebbe usarlo contro di lui.

Anticipazioni del 3 ottobre: Vittorio grazia Tancredi

Matilde aspetta fiduciosa il responso del medico su una eventuale operazione che potrebbe restituire a Tancredi l'uso totale della gamba. Vittorio comunica a Roberto che non userà il dossier contro Tancredi.

Nel prossimo episodio della soap Maria e Botteri ai ferri corti

Irene sceglie la Venere che si occuperà del reparto uomo, mentre Gianni Rivera sarà l'ospite speciale per il lancio della linea maschile del Paradiso. Ancora scontri tra Maria e Botteri, questa volta sull'allestimento della vetrina, ma alla fine i due stilisti trovano un accordo.

Matteo deluderà Marcello nell'episodio di martedì?

Salvo vuole guardare in faccia Tullio, il fidanzato di Elvira e chiede ad Alfredo di fargli da spalla. Marcello decide di organizzare una cena per Matteo e invita anche Maria, invece Matteo dice alla madre di voler troncare ogni rapporto con il fratello.