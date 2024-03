Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 28 marzo: il piano di Umberto e i sentimenti di Maria vacillano

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 28 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 27 marzo

Mentre Elvira inizia ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Tullio, Maria ha deciso di parlare apertamente a Vito di ciò che intende fare con la proposta parigina. Rosa non cede alla pressione di Adelaide al loro primo incontro, Vittorio decide di non dire tutta la verità a Matilde riguardo al suo incontro con Marta e si presenta a sorpresa a casa della ex moglie.

Anticipazioni del 28 marzo: il piano di Umberto è in pericolo?

Arrivano le bozze dei contratti da parte di Hofer e Marcello pensa di andare in Germania per controllare di persona la situazione. Quando la notizia arriva anche alle sue orecchie, Umberto capisce che deve subito correre ai ripari se non vuole che il Barbieri scopra la verità.

Crespi e Alfredo si sfidano nell'episodio di giovedì

Crespi e Alfredo sono di nuovo faccia a faccia e questa volta non si sfidano solo sul campo sentimentale, ma anche su quello sportivo.

Nel prossimo episodio Matteo riceve la notizia che stava aspettando da tempo

Matteo riceve dalla madre la notizia che si sta rimettendo magnificamente dopo l'operazione e che sta per tornare a Milano.

Intanto Maria confessa a Irene che i suoi sentimenti nei confronti di Vito sono profondamente cambiati.