Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 19 aprile: Marcello e Adelaide sotto shock per Hofer

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 19 aprile 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 18 aprile

Ciro chiede a Vito di convincere Maria a tornare sui suoi passi. Clara riceve una proposta allettante per la sua carriera ciclistica, ma se accettasse dovrebbe dire addio ad Alfredo. Hofer è scappato all'estero e il piano di Umberto procede senza intoppi. Elvira decide di aiutare Salvatore e si esibisce al Caffè Amato, ma, quando tutto sembra andare per il verso giusto, arriva Tullio e succede qualcosa di imprevisto.

Anticipazioni del 19 aprile: Vittorio e il piano per riconquistare Matilde

Maria vuole a tutti i costi rivedere Matteo e decide di chiedere aiuto a Silvana per ottenere un colloquio con lui in carcere.

Mentre Irene e Alfredo continuano a discutere sul loro futuro, Salvatore affronta Tullio davanti a Elvira che trova il coraggio di ribellarsi a lui. Peccato che subito dopo la ragazza si metta a discutere anche con Salvo.

Durante una cena, Adelaide e Marcello ricevono la brutta notizia: Hofer è fuggito all'estero e l'affare con lui è evidentemente saltato. Il Barbieri e la contessa riusciranno mai a scoprire chi si cela dietro quello che è stato solo un inganno?

Intanto Vittorio ha in mente qualcosa per riconquistare la fiducia di Matilde ma per portare avanti il suo piano ha bisogno dell'aiuto di Flora.