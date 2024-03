Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 27 marzo: Vittorio mente a Matilde e torna da Marta

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 27 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 26 marzo

Roberto propone a Rosa di scrivere un articolo per il prossimo numero del Paradiso Market sul mondo delle donne e lei spera di convincere Adelaide a rilasciarle un'intervista. Elvira continua ad avere grossi problemi con Tullio. La procedura per l'annullamento del matrimonio tra Marta e Vittorio si mostra più complicata del previsto e i due si frequentano assiduamente, ma Marta decide di reprimere i suoi veri sentimenti.

Anticipazioni del 27 marzo: Rosa tiene testa ad Adelaide

Rosa incontra Adelaide per intervistarla e, nonostante i tentativi della Contessa di sminuire quella che ormai è la sua rivale in amore, la ragazza riesce a tenerle testa.

Vittorio torna da Marta nell'episodio di mercoledì

Dopo aver scoperto che il loro matrimonio non è stato annullato, Marta e Vittorio hanno dovuto ripercorrere tanti momenti, anche dolorosi, del loro passato insieme. Cosa che ha fatto capire a Marta di provare ancora dei forti sentimenti per Conti. Vittorio dal canto suo non soltanto decide di non dire tutta la verità a Matilde riguardo al suo incontro con Marta ma si presenta, a sorpresa, a casa della ex moglie.

Nel prossimo episodio Maria deciderà di andare a Parigi?

Elvira inizia ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Tullio.

Nel frattempo Maria, seppur tormentata dai sensi di colpa, trova il coraggio di dire a Vito quali sono le sue intenzioni rispetto alla proposta parigina di Defois.