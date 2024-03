Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 26 marzo: Marta costretta a reprimere i suoi sentimenti per Vittorio

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 26 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 25 marzo

Vito e Maria sono tornati insieme, ma lei è ancora attratta da Matteo e, nel frattempo, viene a sapere che Defois vuole incontrarla a Parigi. Intanto il Paradiso si prepara alla settimana di Pasqua. Alfredo vorrebbe montare il suo cambio sulla bicicletta di Clara durante la prossima gara, ma lei è scettica perché il cambio, non essendo stato approvato, non può essere usato in una competizione ufficiale. Per ottenere l'annullamento del matrimonio, Marta e Vittorio dovranno incontrarsi e ripercorrere le tappe della loro storia; Marta, però, non sembra entusiasta all'idea.

Anticipazioni del 26 marzo: Marta reprime i sentimenti per Vittorio

La procedura per l'annullamento del matrimonio tra Marta e Vittorio si mostra più complicata del previsto e i due si frequentano assiduamente, ma Marta decide di reprimere i suoi veri sentimenti.

Nel prossimo episodio Rosa fa di tutto per incontrare Adelaide

Roberto propone a Rosa di scrivere un articolo per il prossimo numero del Paradiso Market sul mondo delle donne e lei vorrebbe fare un'intervista ad Adelaide, sperando di convincere la Contessa a rilasciargliela.

Elvira pensa di lasciare Tullio nell'episodio di martedì?

Irene e Clara si mostrano entusiaste con Maria per la proposta parigina arrivata da Defois. Salvatore vede svanire sempre più le sue speranze di riconquistare Elvira, mentre lei inizia ad avere dei problemi con Tullio.