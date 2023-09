Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 26 settembre: Diletta scatena la gelosia di Matilde?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 26 settembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, dopo una puntata che riporterà in scena una vecchia conoscenza di Vittorio.

La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 25 settembre

Salvatore insiste per uscire con Elvira ma lei non cede. Matilde è contenta che Vittorio abbia accolto i suoi suggerimenti ma le attenzioni di Conti potrebbero essere momentaneamente dirottate: al Paradiso è infatti tornata Diletta D'Ambrosio. Adelaide intanto teme che Umberto possa usare contro di lei quanto ha scoperto.

Anticipazioni del 26 settembre: Alfredo vuole aiutare Salvo

Il Perico organizza un'uscita di gruppo per far avvicinare Salvo a Elvira. Uscendo dal Paradiso, Diletta si imbatte in Tancredi che, dopo uno scambio apparentemente cordiale, le fa un avvertimento diretto a un suo collega giornalista.

Nel prossimo episodio Matilde gelosa di Vittorio?

Matilde, intanto, non resta indifferente all'intesa che la D'Ambrosio ha con Vittorio quando li incontra insieme. Ciro telefona a Vito per ringraziarlo del regalo alla presenza di Maria, che sembra stranamente in imbarazzo.

Anche Flora scopre il segreto di Adelaide nell'episodio di martedì?

Matteo non ha ancora risolto i suoi problemi con la madre, mentre Marcello inizia a essere insofferente verso le attenzioni di Umberto nei confronti di Adelaide. Guarnieri, dal canto suo, per non far ingelosire Flora decide di raccontarle tutta la verità.