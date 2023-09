Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 25 settembre: Diletta D'Ambrosio è tornata, Vittorio è la sua preda

Una nuova settimana è quella che, domani, lunedì 25 settembre 2023, come sempre alle 16:00 su Rai1, si apre per Il Paradiso delle signore 8. E se avete perso qualche dettaglio della nuova stagione, in onda dall'11 settembre, niente paura: per recuperare gli episodi già trasmessi basta visitare il portale streaming RaiPlay e la sezione dedicata alla soap.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 22 settembre

Mentre Agata non si presenta al lavoro dopo la discussione con il padre, Matilde, viste per caso le foto scattate ad Alfredo e Salvo, ha un'idea per il Paradiso Market che vuole condividere con Vittorio. In un incontro con sua madre, Matteo svela tutta la verità sul proprio conto. Umberto invece scopre chi è Odile.

Anticipazioni del 25 settembre: Salvatore insiste, Elvira non cede

A casa Puglisi arriva la lavatrice, un regalo a sorpresa da parte di Vito. Peccato però che colei su cui il generoso dono doveva far colpo, Maria, non ne sembri poi così entusiasta. Salvatore prova ad avvicinarsi a Elvira, ma lei non gradisce la sua insistenza: non uscirà con lui per quante volte glielo chieda, o almeno non da sola.

Un sorprendete ritorno al Paradiso nell'episodio di lunedì

Matilde scopre con piacere che Vittorio ha accolto il suo consiglio in merito alla copertina di Paradiso Market. Significa molto per lei perchè è la dimostrazione della piena fiducia di Conti nonostante ora siano concorrenti.

Intanto al Paradiso, dopo un po' di tempo, torna Diletta D'Ambrosio, che non sembra intenzionata a mollare la presa con Vittorio.

Nel prossimo episodio Adelaide teme per il suo segreto

Adelaide teme che Umberto possa usare la sua confessione contro di lei e svelare la verità su Odile a chi mai dovrebbe conoscere lo scottante segreto. Il Guarnieri dal canto suo la accusa di averlo escluso dalla sua vita.