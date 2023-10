Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 24 ottobre: solo Marcello può salvare i Colombo

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 24 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 23 ottobre

I Colombo sono arrivati a Milano e insieme a Vittorio provono a risolvere il problema che li ha riportati in Italia. Maria ha bisogno di un'assistente e pensa immediatamente a mamma Concetta. Renato Mancino, lo strozzino che perseguita Matteo, torna a fare nuove minacce, proprio ora che il ragazzo ha firmato il suo contratto d'assunzione al Paradiso.

Anticipazioni del 24 ottobre: Marcello ha la soluzione per i Colombo?

Vittorio, dopo aver scoperto che Matteo è il fratello di Marcello, continua a maggior ragione a non accettare l'ingerenza di Barbieri nel suo lavoro. Non sa però che proprio Marcello invece ha per le mani una possibile soluzione per risolvere il problema della Tessuti Colombo.

Nel prossimo episodio della soap Maria sempre più legata al Paradiso

Non soltanto ha proposto alla madre di fare la sarta al Paradiso, pur non avendo ancora ricevuto una risposta, ma sembra ora che Maria possa legare a doppio filo al negozio anche il suo futuro sentimentale. Irene è la prima infatti a notare una strana energia tra Matteo e Maria, mentre è sempre più convinta della cotta di Agata per Roberto.

I malvagi piani di Umberto nell'episodio di martedì

Matilde, ancora in crisi con Tancredi dopo l'ultima mancanza di rispetto, viene a sapere delle difficoltà dei Colombo. La notizia corre veloce alla Galleria Milano Moda e arriva all'orecchio di Umberto, che ha un piano per mettere loro i bastoni tra le ruote.