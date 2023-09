Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 21 settembre: Elvira gela Salvo, Adelaide ha un crollo in pubblico

Il Paradiso delle signore 8 torna domani, giovedì 21 settembre 2023, su Rai1 alle 16:00 con una nuova puntata, la penultima della settimana. Per recuperare gli episodi già andati in onda basta visitare il portale streaming RaiPlay e la sezione dedicata alla soap, in cui sono presenti anche le passate stagioni.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata del 20 settembre

Mentre Adelaide deve schivare la visita di Umberto, preoccupato per la sua salute ma anche curioso di scavare nei segreti della contessa, Marcello, ancora sotto shock per quanto appreso da Matteo, si confida con Armando. Agata nasconde a suo padre la verità sul nuovo lavoro, Salvo e Alfrdo si cimentano con l'insolito ruolo di modelli.

Anticipazioni del 21 settembre: Ciro scopre Agata!

Ciro inizia ad avere dei sospetti su Agata, tanto che va al Paradiso per cercarla e scopre che i suoi dubbi erano più che fondati: la figlia gli sta tenendo nascosto il suo nuovo lavoro nel grande magazzino. La reazione del Puglisi non si farà attendere.

Nel prossimo episodio della soap Elvira gela le speranze di Salvo

Salvatore e Alfredo, nell'inedito ruolo di modelli, si sfidano per aggiudicarsi la copertina del Paradiso Market, tra le perplessità di Roberto e Vittorio. Salvo sta facendo tutto questo per farsi notare da Elvira ma lei trova finalmente il coraggio di confessargli che ormai lo vede solo come un amico.

Adelaide crolla in pubblico nell'episodio di giovedì

Umberto è sempre più intenzionato a conoscere il segreto di Adelaide che, volendo reagire al suo dolore per il rifiuto della figlia, si presenta a sorpresa a un evento al Circolo, ma non regge alla pressione di parlare in pubblico.