Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 20 ottobre: Matteo minacciato per soldi, Tancredi delude Matilde

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 20 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 19 ottobre

Matteo comunica a sua madre di voler restare al Paradiso, ma ad attenderlo in strada all'uscita dell'ospedale c'è un uomo misterioso che comincia a seguirlo... Mentre Matilde decide di parlare apertamente a Tancredi dell'aiuto che Vittorio le ha offerto per la campagna promozionale, Alfredo rischia di indebitarsi per compiacere Irene.

Anticipazioni del 20 ottobre: lo sgarbo di Tancredi a Matilde

Flora sta pensando di candidarsi come presidentessa al Circolo. A colloquio con il Console giapponese, Tancredi prende una decisione al posto di Matilde che, sentendosi scavalcata, ci rimane molto male, proprio ora che le cose tra loro due sembravano finalmente andare per il verso giusto. Delusa, si confida con Vittorio.

Nel prossimo episodio della soap Matteo viene minacciato

Alfredo ha fatto una pazzia per Irene, anche se non può permettersela. Matteo intanto, dopo essere stato seguito all'uscita dall'ospedale, viene fermato da un tipo losco che gli chiede dei soldi.

Vittorio e Roberto nei guai nell'episodio di venerdì

Nel frattempo, un imprevisto alla Fabbrica Colombo costringe Vittorio e Roberto a chiedere a Ezio di tornare il prima possibile a Milano.