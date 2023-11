Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 2 novembre: il primo bacio tra Maria e Matteo!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 2 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 1° novembre

Maria, dopo aver assistito alle minacce da parte dell'usuraio, decide di ospitare Matteo a casa sua, contro il parere delle altre inquiline e dei suoi genitori. Matilde e Umberto hanno chiaramente due visioni completamente diverse del mondo, ma cosa succederà se Tancredi si lascerà convincere dal Guarnieri a "tradire" sua moglie? Che intanto sembra lasciarsi trasportare dall'attrazione mai sopita per Vittorio.

Anticipazioni del 2 novembre: Matilde decisa a respingere Vittorio

Umberto propone a Tancredi un modo per bloccare la Tessuti Colombo e mettere i bastoni tra le ruote ai loro rivali, Ezio e Vittorio. Nel frattempo il direttore del Paradiso non fa che pensare a quanto accaduto con Matilde durante la cena della sera precedente. Lei però è pronta a spiazzarlo: la Frigerio ha deciso che il loro deve essere un rapporto solo professionale.

Nel prossimo episodio Botteri cerca di ostacolare Concetta

Botteri scopre che Concetta è stata assunta come sarta del Paradiso e non può credere di non essere stato neppure interpellato. Adirato, decide di tendere una tranello alla donna per farla cadere in fallo, convinto che la mamma di Maria non sia all'altezza del ruolo che sta ricoprendo.

Matteo e Maria si baciano nell'episodio di giovedì

Matteo, ripresosi dall'aggressione subita, è cosciente che la sua presenza in casa potrebbe causare problemi a Maria. Decide così di lasciare l'apartamento ma, quando sta per uscire, succede qualcosa di inaspettato: lui e Maria si scambiano un bacio appassionato.