Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 2 gennaio 2024: una telefonata preoccupante per Matteo

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 2 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la prima puntata del nuovo anno, dopo la lunga pausa natalizia. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: dove eravamo rimasti

Mentre Salvo scopre che Elvira passerà le vacanze con la famiglia di Tullio, Matteo decide di ricambiare la cortesia di Maria con un piccolo regalo di Natale che però lei non sa come interpretare. Il misterioso bambino che si aggira per il Paradiso alla ricerca di un regalo per la mamma svela la sua identità. Marta invece ha uno scomodo segreto da confidare a suo padre ma non troverebbe il coraggio se non fosse per le rassicurazioni di zia Adelaide.

Anticipazioni del 2 gennaio: Botteri confida i suoi segreti a Concetta

Le puntate precedenti hanno svelato la complessa vita sentimentale di Botteri, che ora decide di confidarsi con Concetta e di raccontarle i dettagli di una sua storia d'amore finita da molto tempo che lo ha profondamente segnato. Lei lo invita a non rinunciare ai sentimenti.

Nel prossimo episodio Matteo riceve una telefonata preoccupante!

È il giorno dell'inaugurazione della fabbrica: Vito è molto emozionato e Vittorio gli infonde coraggio. Matteo riceve una telefonata sospetta dalla clinica in cui è ricoverata la madre e si preoccupa.

Tancredi al centro del gossip nell'episodio di martedì

La partenza di Matilde non è servita ad allontanare i pettegolezzi dalla sua vita privata. Esce un articolo di cronaca rosa che insinua la fine del loro matrimonio e Tancredi non la prende affatto bene, tanto che ha un ennesimo duro scontro con Vittorio.