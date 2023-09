Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 19 settembre: Matteo svela una scioccante verità a Marcello

Si rinnova l'appuntamento con Il Paradiso delle signore che, domani martedì 19 settembre, tornerà su Rai1 nel consueto slot delle 16:00 con una nuova puntata ricca di colpi di scena.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata del 18 settembre

Lucia si è dimessa da Venere e il Paradiso è alla disperata ricerca di un'altra ragazza: Maria propone che sia sua sorella Agata a ricoprire il ruolo. Matteo sta cercando di parlare con Marcello che ha però occhi e attenzioni solo per l'angosciata Adelaide. Matilde intanto si scusa con Vittorio per aver assunto Lucia.

Anticipazioni del 19 settembre: Agata tema la reazione di suo padre

Agata non è convinta di iniziare la prova come Venere, sapendo che il padre è contrario, ma Irene le propone un escamotage dei suoi per aggirare l'ostacolo. Anche Ciro fa fatica a inserirsi nel nuovo contesto lavorativo perchè Salvatore non è molto soddisfatto delle sue prestazioni, ma Armando lo invita a concedergli del tempo per ambientarsi.

Nel prossimo episodio della soap Umberto indaga su Adelaide

Vittorio trova l'idea giusta per la nuova linea uomo del Paradiso. Umberto è preoccupato per la salute di Adelaide, ha capito che la contessa è in pena per qualcosa e inizia a fare domande su di lei.

Marcello sopraffatto da una rivelazione nell'episodio di martedì

Matteo incontra di nuovo Maria, ma stavolta si presenta e, finalmente, riesce a parlare con Marcello, al quale rivela di essere suo fratello!