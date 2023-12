Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 19 dicembre: tra Marta e Vittorio un difficile faccia a faccia

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 19 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 18 dicembre

Marta inizia a conoscere meglio Flora, la nuova compagna del padre, e viene anche a sapere che Matilde frequenta il suo ex marito. Marcello finalmente rivede Adelaide dopo tanti giorni, mentre Tancredi confessa alle due donne appena tornate a Milano quello che ha fatto all'ex moglie. Al Paradiso c'è entusiasmo tra le Veneri per l'iniziativa natalizia di Vittorio, che quest'anno ha scelto di omaggiare la clientela con dei libri usati. Tra questi libri Clara trova una lettera che, secondo lei, potrebbe essere indirizzata a Gianlorenzo Botteri, da parte di un suo vecchio amore.

Anticipazioni del 19 dicembre: Vittorio e Marta si ritrovano!

Dopo la confessione di Tancredi, Adelaide chiarisce che farà di tutto affinché uno scandalo non travolga la sua famiglia.

Dopo tanto tempo, Vittorio e Marta si ritrovano faccia a faccia e qualcosa fa supporre che il confronto non sarà nè facile nè dolce.

Nel prossimo episodio Botteri riceve la lettera misteriosa

Clara convince Maria a consegnare la lettera misteriosa a Botteri, ma lui non la prende molto bene. Armando propone a Rosa un lavoro part-time al Paradiso e Irene è ben felice che la ragazza abbia accettato di dare una mano alle Veneri per il periodo natalizio.

Marcello deluso da Adelaide nell'episodio di martedì

Matteo chiede a Concetta di ricamare le iniziali di sua madre sul foulard che ha scelto di regalarle per Natale. I sogni d'amore di Marcello invece si infrangono contro l'evidente realtà: Barbieri capisce che Adelaide non è pronta a impegnarsi concretamente con lui.