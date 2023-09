Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 18 settembre: Lucia si dimette, cercasi Venere disperatamente

Il Paradiso delle Signore 8 si prepara a un'altra settimana. Domani, lunedì 18 settembre 2023, alle 15:35 su Rai1, torneranno le vicende che ruotano intorno al negozio milanese. Eccezionalmente il primo canale RAI anticiperà la messa in onda della soap di circa 30 minuti, questo per lasciare spazio, alle 16:35, alla diretta di Tutti a scuola, la consueta cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, condotta da Flavio Insinna, con l'intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella e la presenza di una platea di studenti.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata del 15 settembre

Nel giorno dell'inaugurazione, Ciro Puglisi si dimostra indispensabile al Gran Caffè Amato. Sua figlia Maria invece, aggredita per strada, viene salvata da un ragazzo misterioso. Mentre Salvo deve accettare i sentimenti di Elvira, Adelaide riceve una brutta notizia da Odile.

Anticipazioni del 18 settembre: Agata Puglisi nuova Venere?

I Puglisi fanno i conti con la nuova realtà in cui vivono e Ciro si prepara al suo primo giorno di lavoro in Caffetteria. Lucia Giorgi dà improvvisamente le dimissioni dal ruolo di venere del Paradiso. Per rimpiazzarla, Maria propone a Irene di assumere la sorella Agata, pur sapendo di incontrare la resistenza del padre.

Matteo alla ricerca di Marcello nell'episodio di lunedì

Matteo è sulle tracce di Marcello che, nel frattempo, cerca di consolare Adelaide per la mancanza della figlia, ma la Contessa vuole stare da sola e lo spinge ad andar via.

Nel prossimo episodio della soap il chiarimento tra Matilde e Vittorio

Matilde si scusa con Vittorio per aver assunto alla GMM come capocommessa Lucia: la Frigerio non sapeva che fosse un'ex dipendente del Paradiso.