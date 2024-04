Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 17 aprile: Marta lascia Milano!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 17 aprile 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 16 aprile

Matilde confida a Flora il tradimento di Vittorio, mentre Tancredi trova delle scuse per starle sempre più vicino. Tullio vieta a Elvira di cantare alla serata del Caffè Amato, ma lei inizia a tenergli testa. Alfredo e Irene litigano a causa di Crespi e lui decide di allenare Clara per tutta l'estate. Maria è pronta ad affrontare il padre e confessargli i suoi veri sentimenti per Matteo. Vittorio ha preso una decisione ed è pronto a comunicarla a Marta.

Anticipazioni del 17 aprile:

Marta invece è cosciente di aver ferito Matilde dopo quanto accaduto con Vittorio, così, quando la incrocia, decide di cercare un chiarimento. Vuole anche comunicarle che ha deciso di allontanarsi qualche giorno da Milano per voltare pagina. Conti d'altronde ha scelto di tornare dalla Frigerio, cosa che non può provocare nessuna sofferenza in Marta.

Matilde, dal canto suo, non è disposta a perdonare Vittorio dopo quel bacio con l'ex moglie ma capisce una cosa importante: Tancredi non le ha detto tutta la verità e se le ha raccontato del "bacio della discordia" è solo perchè ha qualcosa in mente.

Dopo l'ultima immotivata imposizione di Tullio, Elvira comincia a diventare davvero insofferente nei confronti dell'uomo e, fortunatamente, inizia a reagire.

Marcello fa visita al fratello in carcere. A proposito di Matteo, Vito capisce finalmente che Maria è innamorata del Portelli ed è per questo che ha messo fine alla loro relazione. Il Lamantia ha bisogno di spiegazioni.

Vittorio invece soffre immensamente: non soltanto si sente in colpa per la partenza improvvisa di Marta, ma non può sopportare la lontananza di Matilde.