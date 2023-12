Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 15 dicembre: Adelaide torna a Milano e porta con sè Marta!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 15 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 14 dicembre

Armando capisce che Rosa ha problemi economici e cerca di aiutarla a suo modo, Alfredo invece non sopporta la vicinanza tra Irene e Leonardo ma decide di fare il bravo fidanzato e di supportare comunque Irene in questa nuova sfida. Tancredi minaccia Matilde: la accuserà di adulterio se non lascerà Vittorio. Ma Adelaide sta tornando a Milano e insieme a lei porterà qualcuno di assolutamente inatteso...

Anticipazioni del 15 dicembre: Rosa si trasferisce a casa di Marcello

Marcello chiede scusa a Rosa per essere stato prevenuto nei suoi confronti e lei decide di andare a vivere a casa sua insieme allo zio e Salvatore.

Nel prossimo episodio Matilde passa al contrattacco

Flora prova a chiarirsi con Tancredi ma finiscono per discutere nuovamente, mentre Vittorio è sempre più preoccupato per il destino di Matilde. La Frigerio però ha pronta una contromossa per mettere con le spalle al muro il suo ex marito.

Adelaide torna a Milano con Marta nell'episodio di venerdì!

Adelaide torna a villa Guarnieri e, come aveva anticipato, c'è qualcuno insieme a lei: è Marta! Il motivo per porta la Guarnieri di nuovo in città è ancora un mistero, più previdebile è invece la reazione di Vittorio, che sarà sicuramente scioccato nel sapere che ora gli ex da "fronteggiare" diventeranno due.