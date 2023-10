Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 13 ottobre: Matteo trova lavoro, Elvira è un'ossessione per Salvo?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 13 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 12 ottobre

Alfredo è in grande difficoltà con l'amico Salvatore quando si trova costretto ad accettare l'invito in coppia di Elvira e Tullio. Marcello, con la complicità di Vittorio, riesce ad attirare Matteo verso quel posto vacante da contabile per il Paradiso. Adelaide invece, dopo aver incassato il sì di Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri durante la sua assenza, deve fare i conti con la confessione di Umberto.

Anticipazioni del 13 ottobre: Adelaide annuncia che...

Adelaide annuncia a Vittorio che lascerà Milano e che nominerà una persona di fiducia che si occuperà delle sue quote Paradiso. La contessa convoca poi Umberto, Flora, Matilde, Tancredi e Marcello per fare a tutti un grande annuncio.

Matteo trova lavoro nell'episodio di venerdì

Tutto sta andando secondo i piani di Marcello: Matteo, venuto a conoscenza della possibilità, si candida al ruolo di contabile al grande magazzino e, dopo aver sostenuto un ottimo colloquio di lavoro, può iniziare il suo periodo di prova.

Nel prossimo episodio della soap Salvo ed Elvira si ritrovano da soli

Alfredo cerca di scusarsi con Salvatore per non avergli detto della sua uscita a quattro con Irene, Elvira e Tullio. Intanto Salvo si ritrova da solo con Elvira e capisce che è ancora molto legato a lei.