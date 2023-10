Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 12 ottobre: Marcello vuole 'incastrare' Matteo, Umberto è tormentato

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 12 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto dell'11 ottobre

Ciro è preoccupato per la figlia maggiore e comincia a indagare su Vito. Che ha messo nei guai anche Vittorio, ora costretto a cercare un nuovo contabile in tutta fretta. A proposito di lavoro: Marcello offre a Matteo di diventare il suo braccio destro ma il ragazzo rifiuta. Adelaide, in partenza per Ginevra, deve decidere cosa fare delle sua relazione con Marcello.

Anticipazioni del 12 ottobre: Alfredo in difficoltà con Salvo

Elvira invita Irene a un'uscita a quattro con i rispettivi fidanzati, ma Alfredo si sente in difficoltà e decide di non dire nulla a Salvatore che, però, lo scopre nel peggiore dei modi.

Nel prossimo episodio della soap Marcello ha un piano per "incastrare" Matteo

Marcello, dopo aver incassato il netto rifiuto del fratello, viene a sapere che Vittorio cerca un nuovo contabile. Al Barbieri viene in mente un'idea, con la complicità di Conti: e se, molto poco casualmente, proprio Matteo venisse a conoscenza di quell'importante possibilità di lavoro?

Umberto confessa ad Adelaide i suoi tormenti nell'episodio di giovedì

Flora ha deciso di accettare la proposta di Adelaide di trasferirsi a Villa Guarnieri con Umberto, il quale si presenta a sorpresa da Adelaide e le parla a cuore aperto dei suoi tormenti.