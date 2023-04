Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni delle trame dal 10 al 14 aprile 2023

Ecco le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore per la settimana che va dal 10 al 14 aprile 2023. La soap va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05.

Come sempre si potrà seguire Il Paradiso delle signore in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

Lunedì 10 aprile

È il giorno di Pasquetta. I Colombo si organizzano: genitori a casa e gita col promesso sposo per Gemma che, però, convince Roberto a passare la giornata da solo con Mario. In Caffetteria, Salvo festeggia con gli amici la nascita della sua nipotina, la figlia di Tina. Maria continua a essere arrabbiata con Vito e non vuole che lui si unisca alla gita con le sue amiche, mentre Alfredo è curioso di sapere cosa pensa Clara del suo corteggiatore. Ludovica restituisce alcuni oggetti a Marcello e i due, sull'onda dei ricordi, per un attimo, ritrovano l'antica sintonia. Matilde nota che Tancredi è turbato ma non capisce perché e lui confida a Marco che sta male.

Martedì 11 aprile

Vito vuole fare un tentativo per riconquistare Maria, prima di partire per l'Australia e Alfredo si offre di aiutarlo coinvolgendo anche Irene nel piano dell'amico. Tancredi ha un malore e Marco lo porta in ospedale, cercando di convincerlo a confessare tutto alla moglie. In assenza di Adelaide, Ludovica ha difficoltà a risolvere un problema al Circolo; Marcello le offre il suo aiuto e per entrambi è un nuovo incontro permeato di nostalgia dei vecchi tempi. Matilde rievoca con Vittorio la notte dell'incendio in fabbrica.

Mercoledì 12 aprile

Marco si chiede perché il fratello continui a tormentarsi su quanto è accaduto la notte dell'incendio. Fallito l'ultimo tentativo con Maria, Vito si dice pronto a partire per l'Australia. Gemma capisce che Marco è preoccupato per Tancredi e i due hanno un piccolo riavvicinamento. Salvatore invita Marcello alla cautela nei confronti di Ludovica. Nel frattempo, Marco, parlando con Vittorio, inizia ad avere dei sospetti su un coinvolgimento del fratello nell'incendio in fabbrica.

Giovedì 13 aprile

Ludovica e Marcello iniziano a vacillare ripensando al proprio legame, ma un regalo di Adelaide riaccende il trasporto del bel Barbieri nei confronti della Contessa. Francesco scopre che Vito ha dato le dimissioni a Vittorio e vuole farsi avanti con Maria, ma sia Salvatore che la madre cercano di fargli cambiare idea. Tancredi smentisce i sospetti di Marco sulla notte dell'incendio in fabbrica. Non convinto di quanto gli ha raccontato il fratello, Marco decide di chiamare il maggiordomo della villa in cui abitavano all'epoca dei fatti e fa una scoperta inquietante.

Venerdì 14 aprile

Marcello vuole raggiungere Adelaide a Lione, ma viene a sapere che la donna non è andata lì e chiede a Ludovica di aiutarlo a scoprire la verità sulla Contessa. Francesco avverte Maria della partenza imminente di Vito per l'Australia e lei capisce cosa prova veramente per lui: Vito non lascerà Milano e Vittorio non dovrà cercare un nuovo contabile per il Paradiso. Una chiacchierata con Gemma alimenta i dubbi di Marco, che minaccia Tancredi di raccontare tutto a Matilde sulla notte dell'incendio. Tancredi, però, sa come ribaltare gli eventi in suo favore.