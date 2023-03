Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni delle trame dal 6 marzo al 10 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore per la settimana che va 6 marzo al 10 marzo 2023. La soap usualmente va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05, questa settimana andrà in onda anche di sabato.

Come sempre si potrà seguire Il Paradiso delle signore in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 6 marzo

Ezio, d'accordo con Veronica, tenta di rintracciare Carlos in Argentina. Matilde non riesce a confessare ad Adelaide i piani segreti di Tancredi, mentre si indigna per la copertina del nuovo "Paradiso Market" dove campeggia l'articolo di Diletta D'Ambrosio, come deciso da Vittorio. Si scopre che Elvira deve fare gli esami per la patente. Irene obbliga il suo nuovo fidanzato Alfredo a mantenere segreta la loro relazione. Umberto e Ludovica iniziano a essere infastiditi dall'intesa, che cresce sempre di più, tra Marcello e Adelaide. Ezio e Gloria, per il momento, possono incontrarsi solo di nascosto.

Martedì 7 marzo

L'articolo di Diletta ha scandalizzato buona parte dell'opinione pubblica e Adelaide è sul piede di guerra con Vittorio, mentre Palma si emoziona nel leggere le sue lettere di risposta pubblicate nella sezione Posta del Cuore di "Paradiso Market". Elvira, intenzionata a prendere la patente, chiede a Salvatore di starle vicino. Roberto è deciso ad aiutare Mario a realizzare il suo sogno: aprire un locale tutto suo. Umberto ha la conferma che c'è qualcosa di più che un'intesa professionale tra Adelaide e Marcello. Nel frattempo Ezio ha scoperto che Carlos sta per sposarsi e comunica a Gemma di voler partire per Buenos Aires e incontrarlo.

Mercoledì 8 marzo

A casa Colombo arriva una telefonata dalla signora Garcia, nonna di Carlos, che vuole parlare con Ezio, mentre Gemma appare molto preoccupata per quello che potrebbe succedere. Veronica scopre che Gloria sa della gravidanza della figlia e non la prende bene. Armando si accorge che tra Irene e Alfredo c'è del tenero. Intanto è duro scontro tra Matilde e Vittorio per via dell'articolo di Diletta, che continua a suscitare polemiche. Ezio racconta a Gemma e a Veronica dell'incontro umiliante con la nonna di Carlos, che lo ha indotto a rinunciare al viaggio in Argentina.

Giovedì 9 marzo

Tra le ragazze si fa strada la convinzione che Salvatore possa essere interessato a Elvira. Vittorio e Don Saverio cercano di calmare gli animi di alcune manifestanti indignate dall'articolo di Diletta, mentre a Matilde viene un'idea per aiutarli. Roberto propone a Mario di aprire un locale insieme. È duro confronto tra Gloria e Veronica, che non vuole ingerenze nella sua famiglia, soprattutto in un momento così delicato per Gemma. Dopo aver cercato invano, tutto il giorno, Adelaide per questioni urgenti riguardanti il Circolo, Ludovica trova la Contessa a Villa Guernieri insieme a Marcello e capisce tutto.

Venerdì 10 marzo

Adelaide, messa alle strette, confessa la sua relazione con Marcello a Ludovica. Elvira supera l'esame di teoria per la patente di guida e festeggia in Caffetteria con Salvatore e le amiche. Matilde prova a parlare del progetto di Tancredi a Vittorio, ma non ci riesce. Roberto inizia ad avere dei sospetti sullo stato di Gemma, mentre Ezio e Veronica prendono una decisione, sofferta ma ineludibile, per non costringerla a una vita da ragazza madre. Intanto, il sogno di Gloria di ricongiungersi con il suo grande amore, che sembrava sul punto di realizzarsi, sembra svanire.