Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 7 ottobre 2021: Massimo torna a minacciare Anna

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, giovedì 7 ottobre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che Anna è in grande pericolo.

Massimo Riva si presenta al Circolo in cerca di Anna e non sembra avere buone intenzioni. Vittorio capisce che Roberto sta proteggendo Anna e offre il suo aiuto: la Imbriani, dopo la tragica morte di Quinto, è tornata a Milano per provare a ricostruire la sua vita e ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Armando, seppur a malincuore, prende una decisione definitiva con Agnese.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.