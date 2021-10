Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 5 ottobre 2021: Armando ha un'altra donna?

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, martedì 5 ottobre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni trovano Agnese in presa alla gelosia.

Da quando Giuseppe è tornato, infatti, Agnese, con grande sofferenza, ha deciso di allontanarsi da Armando. Quando, però, scopre in casa del Ferraris i segni di una presenza femminile, si ingelosisce.

Adelaide propone a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri, ma "dimentica" di confrontarsi con Umberto, che non la prende affatto bene.

Vittorio e il suo staff, intanto, lavorano al prossimo numero di Paradiso Market. Gloria comunica che dovrà assentarsi per qualche tempo per motivi personali: una scusa per non farsi vedere da Ezio.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.