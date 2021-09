Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 29 settembre 2021: Flora è un problema per Agnese e Adelaide

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni rendono chiaro che la presenza di Flora si appresta a destabilizzare parecchi equilibri.

Da quando ha rivisto suo padre, Stefania è al settimo cielo ma Gloria teme che Ezio possa rivelare alla ragazza il suo segreto. Per questo decide di scrivergli una lettera in cui esporre le proprie ragioni...

Adelaide viene a sapere che Flora è la nuova stilista del Paradiso ma non è affatto contenta e, mentre le Veneri la accolgono festanti, Agnese ha le prime avvisaglie che il rapporto con la giovane "americana" potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

Salvatore sfrutta ogni occasione per rivedere Anna.

Il paradiso delle signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 con la nuova stagione, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.