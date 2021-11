Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 26 novembre 2021: Tina scopre il bacio tra Armando e Agnese

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, venerdì 26 novembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni vedono un riavvicinamento tra Agnese e Armando, ma Tina ne resta sconvolta.

Umberto propone a Marco di scrivere per il Paradiso Market: il giovane ora lavorerà nella redazione del grande magazzino e sarà ancora più vicino a Gemma, ma dopo l'articolo sugli sfratti, Stefania non nasconde la sua disistima per il ragazzo. Umberto e Flora si promettono reciprocamente di dimenticare il fuggevole bacio che c'è stato tra loro. Dovendo accompagnare Anna al paese, Salvatore si fa sostituire da Armando e da Agnese in caffetteria che, dopo tanto tempo, si ritrovano soli, l'uno di fronte all'altra... Tina sorprende il loro bacio e ne resta sconvolta.

