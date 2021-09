Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 24 settembre 2021: Gabriella lascia per sempre il Paradiso?

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, venerdì 24 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni annunciano la festa d'addio per Gabriella, ma sarà una partenza definitiva dal Paradiso?

Giuseppe chiede a Tina di non parlare alla madre del suo incontro con l'amico Girolamo. Gabriella è in partenza per Parigi e si gode la sua festa di addio, non senza un po' di malinconia. Intanto il problema dello stilista è tutt'altro che risolto. Quando Flora è sul punto di ripartire per New York, Vittorio trova per caso dei disegni, che la ragazza ha dimenticato al Paradiso e ha un'intuizione.

Il paradiso delle signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 con la nuova stagione, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.